Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
CAS, Beşiktaş'ı reddetti
UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.
CAS, Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti. Beşiktaş, 30 Haziran’a kadar 3 milyon euro öderse ceza iptal olacak
Etiketler: Beşiktaş
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