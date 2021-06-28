UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.

CAS, Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti. Beşiktaş, 30 Haziran’a kadar 3 milyon euro öderse ceza iptal olacak