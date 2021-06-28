Başkent Londra'da düzenlenen turnuva, yağmur eşliğinde başladı.

Merkez ve 1 numaralı kortlar haricindeki sahalarda oynanması gereken karşılaşmalar, yağış dininceye kadar ertelendi.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka (Belarus), dünya sıralamasının 191. basamağındaki Monica Niculescu'yu (Romanya) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Keyifli mücadele TRT SPOR Yıldız ekranından canlı yayınla tenisseverlerle buluştu.

Dünya 4 numarası Aryna Sabalenka, Monica Niculescu'yu 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve sorun yaşamadan ikinci tura adını yazdırdı. #Wimbledon pic.twitter.com/OLzFV4nxxl