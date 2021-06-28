Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Wimbledon'ın açılış maçı Sabalenka'nın
[Fotoğraf: Reuters]
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın açılış maçında korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 2. tura yükseldi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuva, yağmur eşliğinde başladı.
Merkez ve 1 numaralı kortlar haricindeki sahalarda oynanması gereken karşılaşmalar, yağış dininceye kadar ertelendi.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka (Belarus), dünya sıralamasının 191. basamağındaki Monica Niculescu'yu (Romanya) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.
Keyifli mücadele TRT SPOR Yıldız ekranından canlı yayınla tenisseverlerle buluştu.
Dünya 4 numarası Aryna Sabalenka, Monica Niculescu'yu 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti ve sorun yaşamadan ikinci tura adını yazdırdı. #Wimbledon pic.twitter.com/OLzFV4nxxl— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) June 28, 2021
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