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Spor
TRT SPOR 27.08.2023 00:16

Sivas'tan beraberlik çıktı

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Sivas'tan beraberlik çıktı
[Fotograf: TRT SPOR]

EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'un golü 10. dakikada Sam Larsson'dan gelirken, Sivasspor'un golünü 36. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor 5, Antalyaspor ise 2 puana yükseldi.

İlk yarının önemli anları 

2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

GOL 10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1

GOL 36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1

İkinci yarının önemli anları 

51. dakikada soldan Uğur'un sol kanattan ortasında Caner yükseldi, Caner'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

78. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kvet'in sert vuruşu auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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