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Spor
DHA 26.08.2023 21:03

TSK Spor Gücü pentatlonda Dünya Şampiyonu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, İsveç'te düzenlenen 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak, Dünya Şampiyonu oldu.

TSK Spor Gücü pentatlonda Dünya Şampiyonu oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristle mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz, spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor. TSK Spor Gücü Takımımız, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde, 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. İsveç'te ülkemiz adına yarışan TSK Spor Gücü'nün Pentatlon Takımı; Engelli Koşu Bayrak Müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı. Mehmetçiklerimiz; elemelerde Ekvador'u, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti'ni ve finalde de Cezayir'i geçerek Dünya Şampiyonu oldu. 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personellerimiz; İkmal Teğmen Ali Akaydın'ı, Mly.Asb.Kd.Üçvş. H. İbrahim Akdeniz'i, Harbiyeli Miraç Birkan'ı, Harbiyeli Mustafa Oğuz'u ve Harbiyeli Tolgahan Su'yu kutluyor, hem askerlik vazifelerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diliyoruz."


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