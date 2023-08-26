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Spor
AA 26.08.2023 21:00

Genç milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Milli tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nın son gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye, 4'ü altın toplam 13 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Genç milli tekvandocular Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyona 20 sporcuyla katılan, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:

Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo)

Gümüş: Rümeysa Mercimek (68 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin, (51 kilo), Rüzgar Yalçın (+78kilo)

Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Beyza Karabulut, (63 kilo), Berke Erbulut, (45 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo)

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