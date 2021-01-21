Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.
Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.
Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilir...
Etiketler: Sivasspor Fenerbahçe Süper Lig
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