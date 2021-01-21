Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilir...