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Spor
DHA 04.01.2024 16:30

Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif

Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulundu.

Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulundu.

Kulüpler arasındaki transfer görüşmesi henüz sonuçlanmadı.

"Hedefim Avrupa" demişti

Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta verdiği röportajda hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.

Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı. 

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