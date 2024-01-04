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Spor
AA 04.01.2024 16:10

Gençlerbirliği Aias Aosman ile ön protokol yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor forması giyen Aias Aosman ile ön protokol imzaladı.

Gençlerbirliği Aias Aosman ile ön protokol yaptı

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Aias Aosman ile 1,5 yıllık ön protokol imzalandı.

Türkiye'de Adana Demirspor ve Tuzlaspor formaları da giyen Aias Aosman, futbol kariyerine 2009 yılında Almanya'nın Osnabrück takımında başladı.

Suriye ve Alman vatandaşlığı bulunan, Suriye Milli Takımı'nda 15 kez yer alan Aosman; Espelkamp, Wiedenbrück, Köln II, Regensburg, Dresden, Hermannstadt ve Ionikos Nikeas takımlarında da oynadı.


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