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Spor
AA 04.01.2024 16:20

Eyüpspor Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.


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