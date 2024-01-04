Eyüpspor Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: ''Sinan Gümüş, Antalyaspor ile olan birlikteliğinde arzu ettiği uyumu ve form grafiğini yakalayamamıştı fakat biz kendisinin Arda Hoca ile birlikte eski günlerinden daha iyi bir performans verebileceğini öngörerek transfer etmek istedik. Sinan da…