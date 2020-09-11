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Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi.
Erdoğan'ın kullandığı 34 E 8044 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Sivasspor Kulübü sosyal medya hesabından futbolcuya "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Etiketler: Erdoğan Yeşilyurt demir grup sivassporSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 16:01
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