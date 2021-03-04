Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'dan 'endişeliyiz' paylaşımı
Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde hakem hataları ile ilgili endişesini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, "Endişeliyiz" başlığıyla açıklama yapıldı.
"Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz."
Endişeliyiz pic.twitter.com/IQR2Pur1ZN— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) March 4, 2021
Etiketler: Sivasspor
Son Haberler
- 20:56
- 21:08
- 21:11
- 20:55
- 20:21
Sıradaki Haber
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz