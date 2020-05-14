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Sivasspor'da Hakan Arslan ameliyat edildi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ameliyat edildi.
Hakan Arslan, Kayseri'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
Etiketler: demir grup sivasspor Hakan ArslanSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
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