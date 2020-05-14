Hakan Arslan, Kayseri'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.