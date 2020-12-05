Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası
Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekibinden 1 personelin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarılan açıklamada, daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcunun ise son testinin negatife döndüğü kaydedildi.
Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/cgAGDWxHhO— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 5, 2020
Etiketler: Sivasspor Koronavirüs
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