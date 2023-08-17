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Spor
AA 17.08.2023 12:27

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK'nin iyi bir takım olduğunu, sabırsızlıkla maç gününü beklediklerin belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin Gaziantep FK maçını değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Çetin, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çetin, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maça değindi.

"Maçı sonradan tekrar izledik ve analizini yaptık. Maçı koparacak pozisyonları fazlasıyla bulmuşuz. Final paslarını çok doğru verememişiz. Onları vermiş olsaydık, maçı çok önceden koparabilirdik. Samsunspor'un da 1-2 pozisyonu var ama bu da gayet normal. Onlar da iyi bir takım. Golden sonra birkaç net pozisyon fırsatı bulduk, lige 3 puanla başlayabilirdik ama böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonra ki maçlara bakacağız."

Çetin, 7 senedir yardımcı antrenörlük yaptığını, ilk karşılaşmada çok stres ve heyecan yapmayarak gayet rahat ve kendisine hakim olduğunu kaydetti.

"Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler"

Çetin, Gaziantep FK maçının güzel geçeceğine inandığını aktardı.

"Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler. Çok doğru durdular. İyi bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Sahada görevini yapmaz, sorumluluk almazsanız sıkıntı yaşarsanız. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz."

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Sivasspor Gaziantep FK Süper Lig
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