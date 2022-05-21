Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini, 21. dakikada Jorge Felix ile 63. dakikada Kerem Atakan Kesgin ağlarla buluşturdu. Yukatel Kayserispor'un golünü 56. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor sezonu 54, Kayserispor ise 47 puanda tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 21. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına, ön direkte iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada Kayserispor etkili geldi. Gökhan Sazdağı'nın pasıyla hareketlenen Gavranovic'in ceza yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakikada sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt sağına yatarak topu çıkardı.

41. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Konate'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

[Fotoğraf: AA]

45. dakikada Özkan Yiğiter'in ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan aldığı topla ön direğe hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Konate'nin şutunda, Bilal Bayazıt iki hamlede topa hakim oldu.

GOL - 64. dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Ziya Erdal'ın ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Kerem Atakan Kesgin tek vuruşla kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 2-1.

75. dakikada Emirhan Tak'ın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Özkan Yiğiter'in vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ertem, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Emre Satılmış, Mehmet Albayrak (Dk. 61 Emirhan Tak), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Fajr), Cofie (Dk. 89 Kaan Onaran), Felix (Dk. 84 Uğur Çiftçi), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 89 Halit Çokyaşar), Sefa Yılmaz, Konate

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Cardoso, Uğur Demirok, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Mehmet Eray Özbek), İbrahim Akdağ (Dk. 77 Janneh), Abdulkadir Parmak, Mane (Dk. 46 Hayrullah Erkip), Gavranovic (Dk. 46 Talha Karakaş), İlhan Parlak (Dk. 69 Ethem Balcı)

Goller: Dk. 21 Felix, Dk. 64 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Hikmet Karaman: Bütün konsantrasyonumuz kupa maçı için

[Fotoğraf: AA]

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 26 Mayıs Perşembe günü Sivasspor ile İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşı karşıya geleceklerini hatırlattı.

Karaman, final maçını önemsediklerini belirtti.

"Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Kayseri şehri ve Kayserispor olarak bütün konsantrasyonumuz, perşembe günü oynayacağımız kupa maçı için."

Karaman, kupa finaline taraftarları davet etti.

"Taraftarlarımızı İstanbul'da görmek istiyoruz. Hem Kayseri'den hem Türkiye'nin çeşitli illerinden hem de yurt dışından... Başkanımız Berna Hanım'a, kadın bir başkan olarak Türkiye Kupası'nı alıp, şehre gelmek yakışır."

Sivasspor ve Kayserispor başkanları Türkiye Kupası finali hakkında konuştu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu'nun iki finalistinin, ligin son haftasında bir nevi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçının hazırlığını yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Otyakmaz, Başkan Özbaşı'nın verdiği mücadeleyle çok değerli bir Kayserispor'un ortaya çıktığını dile getirdi.

"Çok önemli takımları da eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkıp, rakibimiz oldular. İnşallah perşembe günü Anadolu futbolunu temsilen, fair-play içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma yapılacak. Kendi adımıza kupayı kaldırmak istiyoruz ama güzel bir maç olmasını da diliyoruz."

Berna Gözbaşı: Kazanan Anadolu futbolu olacak

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Mecnun başkanıma ve camiasına bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Çok ilginç. Ligin son maçını Sivasspor ile oynuyoruz. Sonrasında da Türkiye Kupası finalini onayacağız." diye konuştu.

Gözbaşı, final maçının Anadolu futbolu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"Son 22 yılda 4 büyük kulüp 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2008 yılında Kayserispor-Gençlerbirliği maçı. Bu nedenle yıllar sonra iki takımın zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız, birimiz kaybedeceğiz. Sonuçta kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre maçın en büyük özelliği bu. Kaybeden kazananı tebrik edecek. Dostluk içerisinde bir maç olacak. Geçmişte yaşanan bazı üzücü olaylarımız var. İnşallah bu maçı kol kola izleyerek bunları unutturacak, güzel bir mücadele ortaya koyacağız."