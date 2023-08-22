Sivasspor Rey Manaj’ı renklerine bağladı

Kulübün web sitesinden Rey Manaj'ın transferi hakkında açıklama yapıldı.

"Rey Manaj’a hoş geldin der, EMS Yapı Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.

"Sivas’a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, As Başkanımız Yusuf Bozatlı’nın katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997’de Arnavutluk’un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria alt yapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford’ta göre yaptı.

Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti."