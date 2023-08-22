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Spor
TRT Haber 22.08.2023 13:54

Sivasspor Rey Manaj’ı renklerine bağladı

EMS Yapı Sivasspor, forvet oyuncusu Rey Manaj ile 2023-24 sezonunun sonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sivasspor Rey Manaj’ı renklerine bağladı

Kulübün web sitesinden Rey Manaj'ın transferi hakkında açıklama yapıldı.

"Rey Manaj’a hoş geldin der, EMS Yapı Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.

Sivasspor Rey Manaj’ı renklerine bağladı

"Sivas’a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, As Başkanımız Yusuf Bozatlı’nın katıldığı imza töreninde kendisini EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997’de Arnavutluk’un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria alt yapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford’ta göre yaptı.

Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti."

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