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Spor
AA 22.08.2023 13:24

Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı

Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarının sportif faaliyetlerle tanıtılması amacıyla düzenlenen 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali başladı.

Bayburt'ta "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" başladı
[Fotograf: AA]

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale, birçok ilden 50 kişi katıldı.

Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, kentte ilk kez düzenlenen festivalin başlangıcını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Festival daha geniş şekilde yapılacak"

Eldivan, gelecek yıldan itibaren festivalin daha geniş şekilde yapılacağını belirtti.

"Doğa sporları festivali halinde kamp, dağcılık, trekking, bisiklet, at binme gibi inşallah biraz daha kapsamlı şekilde bu etkinlik daha büyük bir alanı kapsayacak diye düşünüyorum. Çünkü sadece bisiklet veya yürüyüş değil, bütün noktalar çok farklı şekilde turizm destinasyonu olmaya başladı."

Bayburt'un doğa sporları konusunda her türlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Eldivan, bundan sonraki süreçte halkın da katılımıyla bu etkinliğin daha geniş alana yayılacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu da kentte doğal ve kültürel alanları ön plana çıkararak bölge turizmindeki yerlerini almayı planladıklarını ve yavaş yavaş bu hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bisikletçiler, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Masat köyündeki Dede Korkut'un türbesini ziyaret etmek üzere pedal çevirdi.

Festivalin açılışına, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve sporcular katıldı.

Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Derebaşı virajları gibi kentin önemli mekanlarının gezileceği festival 5 gün sürecek.

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