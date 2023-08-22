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AA
HABER GİRİŞ
22.08.2023 12:47
, 22.08.2023 12:52
SON GÜNCELLEME
22.08.2023 12:52
Ziraat Bankkart Kübalı Camejo'yu yeniden kadrosuna kattı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu Kübalı smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi.
[Fotograf: AA]
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