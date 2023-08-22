Fenerbahçe'de Gustavo Henrique Valladolid'e transfer oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.
— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 22, 2023
Gustavo Henrique ya está preparado para pelear por el Pucela
¡Bienvenido al Real Valladolid! https://t.co/bxexXzSf8Q#GustavoHenriqueBlanquivioleta pic.twitter.com/iEzb0YixC4