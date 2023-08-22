Milli para kürekçiler İstanbul'da kampa girdi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa kadınlar tek çifte (PR2W1X) kategorisinde Nurşen Şen, mix iki çifte (PR3MIX2X) kategorisinde de Yurdagül Dinanet ile Ufuk Bulut katıldı.

Milli Takım antrenörleri Nuri Topsakal ve Orkun Pelvan gözetiminde yapılan kamp, 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.