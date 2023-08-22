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Spor
AA 22.08.2023 13:31

Milli para kürekçiler İstanbul'da kampa girdi

Para Kürek Milli Takımı'nın ilk kampı İstanbul'da başladı.

Milli para kürekçiler İstanbul'da kampa girdi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa kadınlar tek çifte (PR2W1X) kategorisinde Nurşen Şen, mix iki çifte (PR3MIX2X) kategorisinde de Yurdagül Dinanet ile Ufuk Bulut katıldı.

Milli Takım antrenörleri Nuri Topsakal ve Orkun Pelvan gözetiminde yapılan kamp, 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.


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