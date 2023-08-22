Milli para kürekçiler İstanbul'da kampa girdi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa kadınlar tek çifte (PR2W1X) kategorisinde Nurşen Şen, mix iki çifte (PR3MIX2X) kategorisinde de Yurdagül Dinanet ile Ufuk Bulut katıldı.
Milli Takım antrenörleri Nuri Topsakal ve Orkun Pelvan gözetiminde yapılan kamp, 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
İLK PARA-KÜREK MİLLİ TAKIM KAMPI BAŞLADI— Türkiye Kürek Federasyonu (@TurkiyeKurek) August 22, 2023
@themarmaragroup sponsorluğunda kurulan Türkiye #ParaKürekMilliTakımı’mızın ilk Milli Takım Kampı, Haliç'teki Milli Takım Kayıkhanemizde başladı.#TürkiyeKürek #ParaKürek #ParaRowing #KürekMilliTakımı @TurkParalimpik pic.twitter.com/oY25y6neFT