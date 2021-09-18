Demir Grup Sivasspor galibiyeti son anlarda kaçırdı. Kırmızı beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

21. dakikada Yatabare ile öne geçen Sivas ekibi, 90+2. dakikada Figueiredo'nun golüne engel olamadı.

Bu sonuçla puanını 3'e çıkaran Sivas temsilcisi averajla 16. sırada kaldı. Sivas deplasmanından 1 puanla ayrılan Gaziantep FK ise 5 puanla 14. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un orta alandan gönderdiği topa hareketlenerek rakip defansın arkasına sarkan Henrique, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.

İKİNİCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun yerden ceza alanına doğru yaptığı sert ortada Sivasspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51. dakikada sol kanatta ceza alanı içinde topla buluşan Gradel, altıpasta arkadaşı Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

[Fotoğraf: İHA]

53. dakikada Henrique'nin rakip ceza yayının hemen dışından şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayının sağ çaprazından şutunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

64. dakikada Gaziantep, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Pozisyonun takibinde Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

72. dakikada topla ceza sahasına giren Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutuna kayarak müdahale eden Caulker, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in plasesini kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Oyun alanına geri dönen meşin yuvarlığı savunma uzaklaştırdı.

GOL - 90+2. dakikada Gaziantep eşitliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor:Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Azubuike), Cofie, Fajr, Henrique (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 84 Ziya Erdal)

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Mendyl (Dk. 67 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson (Dk. 36 Sagal), Caulker, Djilobodji, Merkel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir, Messaoudi (Dk. 67 Figueiredo)

Goller: Dk. 21 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ahmet Oğuz, Dk. 82 Muammer Yıldırım, Dk.90+4 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Rıza Çalımbay: Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında 3 puan alamadıkları için morallerinin bozuk olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Çalımbay, enteresan bir karşılaşma olduğuna dikkat çekti.

"Oyuna baktığımızda, son dakikalara kadar iyi oynadık. İyi de mücadele ettik. Son dakikalarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ne Yatabare'yi ne de Pedro Henrique'yi değiştirmek istemiyordum. İkisi de yoruldukları için çıkmak istediler. Bu nedenle ikisini de mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Karambolden şanssız bir gol yedik. Aynı Fenerbahçe maçında yediğimiz gol gibiydi. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik farklı olabilirdi. Çok top kaybettik. Çıkarken kaptırdığımız bir topla gelen ortada, beklemediğimiz bir anda, son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton ve daha bir sürü maçımız var. Önemli olan bazı arkadaşların eski formuna, eski kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazlarsa tabi ki sorunlar yaşarız. Zaten bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Birisi cezalı, birisi sakat, onun için değişiklik şansımız olmadı. Böyle bir şanssızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Oynadığımız mücadeleye göre rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı."

Erol Bulut: Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk

Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başlayamadıklarını ama ikinci yarı oyuna giren oyuncularla iyi bir futbol oynadıklarını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Bulut, Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönmenin iyi olduğunu vurguladı.

"Bugün 90 dakikada, çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz şekil başlayamadık. Rakipten uzak, ikili mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorduk. Genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekilde attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi ama ikinci yarı herkese bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk, yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."