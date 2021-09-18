Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olympiakos Garry Rodrigues'i transfer etti
Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympiakos, orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.
Yunan kulübünün sosyal medya hesabından yaptı paylaşıma göre, 30 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandı.
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Rodrigues, sarı-kırmızılı takımla 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Rodrigues, kariyerlerini Yunan ekibinde sürdüren eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın takım arkadaşı oldu.
Etiketler: Transfer Haberleri
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