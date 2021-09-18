Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Medipol Başakşehir çıkış arıyor

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe daha üstün

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, deplasmanda son 2 maçı kazandı

Sarı-lacivertli futbol takımı, Medipol Başakşehir'e karşı dış sahada çıktığı son 2 müsabakadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekiple deplasmanda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 8'inde ise puan almayı başaramadı. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020 ile 2020-2021'de ise 2-1'lik skorlarla aldı.

Maçlar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:

Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

2020-2021:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1