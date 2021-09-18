Ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, İspanya'da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde mücadele etti.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Öncü, şampiyonanın İspanya ayağında ilk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha takımından Andy Krummenacher birinci, yine Yamaha'dan Manuel Gonzalez ikinci, Kawasaki'den Raffaele De Rosa ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada milli motosikletçi Can Öncü, genel klasmanda 103 puanla 8. sırada yer alıyor.

Milli motosikletçimiz Can Öncü, Barcelona'daki yarışı 5. sırada bitirdi ve diğer pilotlara işlenen cezalar sonrasında 4. sırayı almış oldu. pic.twitter.com/kwIHjGCiWM — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 18, 2021

Can Öncü, 19 Eylül Pazar günü TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.