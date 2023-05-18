Sivasspor Galatasaray maçından puanlarla dönmeyi hedefliyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada Kasımpaşa'ya kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Çalımbay, ligin sonuna yaklaşıldığını anımsattı.

"Son 4 maçımız kaldı, bunların hepsi de kritik maçlar. Çok iyi takımlarla oynayacağız, bunların hepsinden önemli olan bir şey var, o da taraftar."

Çalımbay, taraftara ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Takımda kriz varsa, bu krize en büyük çare taraftardır, stadı doldurmak lazım. Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Bir sürü şey yaptı bu takım. Taraftarın gücünü göstereceği maçlar bunlar. Onların mutlaka bizim yanımızda olması gerekiyor."

Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, resmi internet sitemize açıklamalarda bulundu.



Rıza Çalımbay, “Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon da Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası’nda yarı final oynuyor. Bir sürü şey yaptı. Taraftarın, gücünü göstereceği maçlar bunlar. Onların… pic.twitter.com/ZvhN54Xmig — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) May 18, 2023

"Puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz"

Çalımbay, ligde deplasmanda Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

"Sezona iyi başladılar ve ligi hala da götürüyorlar. Galatasaray'ın stadında maç oynamak çok zordur. Taraftarları inanılmaz şekilde takımla bütünleşiyor, zor bir hale geliyor orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli, inşallah güzel bir maç olur. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz."