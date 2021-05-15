Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisin 19 maça çıkardı. Ligin son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden kırmızı beyazlı ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sivasspor’un gollerini 42. dakikada Kayodeil 69. dakikada da Max Gradel kaydetti. 90+2. dakikada ise Kone bir penaltı atışından yararlanamadı.

Kasımpaşa’nın tek golü ise 74. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan’dan geldi.

Demir Grup Sivasspor, bu sonuçla ligi 65 puanla beşinci sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

7. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanında kafayla aşırdığı top, Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

30. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

40. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

GOL - 42. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in ceza sahasına ortasında kale alanındaki Ninga'nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, oluşan karambolde boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Claudemir'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içinde rakiplerini geçen Gradel'in sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, topu güçlükle kornere tokatladı.

GOL - 69. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in hafif sol çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şutunda top filelere gitti. 2-0.

GOL - 73. dakikada Kasımpaşa, farkı 1'e indirdi. Anıl Koç kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

80. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Yasin Dülger'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu ayaklarıyla çeldi.

90+2. dakikada Kone'nin pasında ceza alanında topla buluşan Kayode, Luckassen'in müdahalesi sonucu yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı penaltıda Erdem Canpolat, gole izin vermedi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 85 Kone), Ninga (Dk. 73 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Yatabare), Kayode

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen, Evren Eren Elmalı, Bistrovic (Dk. 85 Furkan Külekçi), Tarkan Serbest (Dk. 57 Doğucan Haspolat), Koomson (Dk. 57 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 74 Hasan Emre Yeşilyurt), Hajradinovic, Varga (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 42 Kayode, Dk. 69 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 Yusuf Erdoğan (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Erdem Canpolat, Dk. 53 Hajradinovic, 90+1 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 70 Hakan Arslan, Dk. 72 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)