Gaziantep'e tek gol yetti
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Atakaş Hatayspor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.
Avrupa kupalarına katılmak için mutlaka kazanması gereken Hatayspor sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 yenildi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının 73. dakikasında Jefferson'un attığı gol ile Gaziantep FK 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol olmayınca Gaziantep FK Süper Lig'in son haftasını galibiyetle kapadı. Bu sonuçla Avrupa biletini elinden kaçıran Hatayspor 61 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.
10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.
25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko'nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.
58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.
73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj'un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmayı Gaziantep 1-0 kazandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 84 Burak Can Çamoğlu), Ribeiro, Traore (Dk. 72 Muhammed Mert), Boupendza, Akintola (Dk. 63 Kamara), Diouf
Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 83 Tetteh), Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin (Dk. 74 Kenan Özer), Furkan Soyalp, Dicko (Dk. 74 Bilal Başacıkoğlu)
Gol: Dk. 73 Jefferson (Gaziantep)
Sarı kartlar: 45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kozulj (Gaziantep)
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