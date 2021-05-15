Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş karşısında Göztepe, 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada, 69. dakikada Rachid Ghezzal penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı. Göztepe, sezonu 51 puanla tamamladı.

Galatasaray ikinci oldu

Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Galatasaray, Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında 2-1 kazanmasıyla 2020-2021 sezonunun averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray 40 maç sonunda 84 puan toplayarak şampiyon Beşiktaş’ın averaj farkıyla arkasında ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. Sırada sezonu tamamladı.

Fenerbahçe 90+9'da kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 90+9. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan sarı lacivertliler, ligi üçüncü sırada tamamladı.

Ev sahibi Kayserispor maçın 18. dakikasında Pedro Henrique ile öne geçti. İkinci yarıda baskısını arttıran Fenerbahçe 58. dakikada penaltı kazandı. Sarı lacivertliler Sosa'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın kalan kısmında baskısını iyice arttıran sarı lacivertliler 90. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliği getirdi.

Son anları heyecan fırtınasına sahne olan mücadelede Fenerbahçe 90+9'uncu dakikada Valencia'nın bu kez asistinde Serdar Aziz ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 42. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep: 0-1

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Göztepe-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-1

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu:

Ligde son haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: