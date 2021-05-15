Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un 24. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele Antalya temsicisnin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran Aytemiz Alanyaspor, sezonu 7. sırada bitirdi. 38 puanda kalan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e yenilgiyle veda etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Badji’nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1.

34. dakikada Bareiro’nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson’un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36. dakikada Fatih Aksoy'un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.