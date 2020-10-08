Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkati çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı futbolcuların kramponla çekilmiş fotoğrafları da paylaşımda yer aldı.