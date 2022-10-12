Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor, Ballkani hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.
Etiketler: Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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