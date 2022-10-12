Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışması yapılan antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.