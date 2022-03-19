Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Altay'la karşılaşacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Altay'ı konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 37 puan topladı.
Sivasspor'da kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Leke James ve Pedro Henrique karşılaşmada forma giyemeyecek.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan Altay, mağlup olmadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
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