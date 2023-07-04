Sırtındaki 19 platini olan Binnur Yalçınkaya sporla hayata tutunuyor

Para Masa Tenisi'nde Türkiye şampiyonluğu elde eden milli sporcu Binnur Yalçınkaya'nın hayatı 14 yaşında değişti.

Skolyoz hastası (omurga eğriliği) olduğunu öğrenen milli sporcuya 2021 yılında 19 platin takıldı. Doktorların spor yapmasaydın daha kötü olurdun dediği Binnur Yalçınkaya, yeniden gönül verdiği spora dönememekten çok korktuğunu ifade etti.

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Lüleburgaz Zirve GSK ile 8'inci Klas Kadınlar müsabakasında şampiyon olan 16 yaşındaki Yalçınkaya, Para Masa Tenisi Mili Takımı kadrosuna çağırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yalçınkaya, hastalığı, kariyeri ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süreçle ilgili konuşan Yalçınkaya, ameliyat sürecinde ve sonrasında çok zorlandığını ifade etti.

"Ameliyat olana kadar masa tenisini hiç bırakmadım. Ameliyat olduktan sonra masa tenisine 4 ay ara verdim. Ailemin desteğiyle tekrar spora başladım. Şu an benim için çok sıkıntısı yok ama yine ağrılarım oluyor. Bir daha yine aynı formuma dönemezsem diye çok korktum ama ailem bana çok destek oldu."

Yalçınkaya, milli takım kadrosuna çağırılmasını değerlendirdi.

"Çok mutlu hissediyorum. Çok gurur verici. Çok fazla çalıştım, İnşallah daha iyi olacağım ve milli takımda ülkemizi temsil edeceğim. Masa tenisi üzerine çok uğraştım, çok antrenman yaptım. O nedenle çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."