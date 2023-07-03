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Spor
TRT SPOR 03.07.2023 16:00

Galatasaray'dan Eldor Shomurodov hamlesi

Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. Sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Eldor Shomurodov hamlesi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin yanı sıra bir forvet oyuncusunu daha kadroya katmak istiyor.

Galatasaray, geçen yıl da gündeme gelen Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. 28 yaşındaki futbolcuyu as kadroda düşünmeyen Roma, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Shomurodov yerli statüte sayılabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralıyla birlikte, Türki Cumhuriyetler'de doğmuş oyunculardan biri kadroda yerli statüsünde sayılabilecek.

Özbekistan doğumlu Shomurodov da bu nedenle yabancı kontenjanını doldurmayacak.

Eldor Shomurodov, 2021 yılında 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Genoa'dan Roma'ya transfer oldu. Özbek futbolcu, geçen sezon devre arasında Spezia'ya kiralandı.

Shomurodov, geçen sezon Spezia ve Roma'da 24 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu bu süreçte, 2 gol 2 asist üretti.

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