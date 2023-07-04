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Spor
AA 04.07.2023 10:26

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör belli oldu

Fenerbahçe, sportif direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'unn getirildiğini açıkladı.

"Sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, sportif direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı, aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansı'na sahip."

Mario Branco, daha önce Portekiz Futbol Federasyonunda da farklı görevler aldı.

"2022-2023 sezonunda takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze futbol planlama yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce futbol akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."

Mario Branco’nun kariyeri

Famalicao, Sportif Direktör, 2020, PAOK, Sportif Direktör, 2018, Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016, Estoril, Sportif Direktör, 2012, Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011, Leixoes, Sportif Direktör, 2009, Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008, Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006, Wisla Krakow, Şef Scout, 2005, Pontevedra, Şef Scout, 2004


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