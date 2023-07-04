Fenerbahçe'de yeni sportif direktör belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevine Mario Branco'unn getirildiğini açıkladı.
Mario Branco, daha önce Portekiz Futbol Federasyonunda da farklı görevler aldı.
"2022-2023 sezonunda takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze futbol planlama yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce futbol akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz."
Mario Branco’nun kariyeri
Famalicao, Sportif Direktör, 2020, PAOK, Sportif Direktör, 2018, Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016, Estoril, Sportif Direktör, 2012, Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011, Leixoes, Sportif Direktör, 2009, Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008, Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006, Wisla Krakow, Şef Scout, 2005, Pontevedra, Şef Scout, 2004
Futbol Şubemiz Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2023
Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.
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