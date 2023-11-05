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Spor
İHA 05.11.2023 22:12

Sinan Boztepe: Bu saatten sonra yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Bu saatten sonra ligde kalmak için değil daha yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz. Olabildiği kadar en üst sıralarda olacağız. Türkiye Kupasını evimize getireceğiz." dedi.

Sinan Boztepe: Bu saatten sonra yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boztepe, "Güzel zamanlarda göreve geldik, çok keyifliyiz. Hamdolsun bugün oyuncularıma ve taraftarımıza inandık. Başakşehir maçı ile beraber 6 puan aldık. Performansımızı devam ettireceğiz, bu saatten sonra ligde kalmak için değil daha yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz. Olabildiği kadar en üst sıralarda olacağız. Şampiyonluğa iddiamız var, Türkiye Kupası'nı evimize getireceğiz. Avrupa kupalarında oynayacağız. Biz taraftara inandık, onlar da bize inandı. Oyuncularımızın hepsi inanılmaz mutlu, hepsi yüreğini ortaya koydu." diye konuştu.

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