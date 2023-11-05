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Spor
AA 05.11.2023 18:56

Milli judocu Mihael Zgank Avrupa 3'üncüsü oldu

Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli judocu Mihael Zgank Avrupa 3'üncüsü oldu

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan Mihael Zgank, yarı finalde Sırp Nemanja Majdov'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıktı.

Zgank, Rus Mansur Lorsanov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


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