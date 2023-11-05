Milli judocu Mihael Zgank Avrupa 3'üncüsü oldu

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan Mihael Zgank, yarı finalde Sırp Nemanja Majdov'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıktı.
Zgank, Rus Mansur Lorsanov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Mihael ZGANK Bronz Madalya Kazandı!— Judo Federasyonu (@turkjudo) November 5, 2023
Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasının son gününde tatamiye çıkan -90 kg. sporcumuz Mihael ZGANK bronz madalya karşılaşmasında Mansur LORSANOV’u yenerek Avrupa Üçüncüsü oldu. pic.twitter.com/I7sxBto8Sm