Haber Giriş: Kaynak: AA
Sierra Leone'de futbol ligleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Sierra Leone Futbol Birliğinden (SLFA) yapılan açıklamada, liglerde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği, şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.
Ülkede Covid-19 nedeniyle futbol maçlarının oynanması, 18 Mart tarihinde ertelenmişti.
Sierra Leone'de şimdiye kadar 1600 Covid-19 vakası görüldü, 63 kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki Haber
UEFA'dan Fenerbahçe'ye 2 milyon euro ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz