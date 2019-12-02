Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde Shane Larkin fırtınası esiyor. 11 maçta aldığı 9 galibiyetle adını zirveye yazdıran Anadolu Efes'in başarısında önemli rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, Bayern Münih karşısındaki performansıyla tarihe geçti.

Temsilcimiz, Bayern Münih'i 104-75 gibi farklı skorla geçerken, kolay kolay rastlanmayacak bir oyun ortaya koyan Larkin, mücadeleyi 49 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla tamamladı.

Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en çok skor üreten oyuncu olan yıldız isim, Alfonso Ford, Kaspars Kambala, Bobby Brown ve Carlton Myers gibi yıldızların paylaştığı 41 sayılık rekoru geride bıraktı.

53 verimlilik puanıyla Avrupa Ligi tarihinin bu alanda en iyi beşinci performansını gösteren Birleşik Amerikalı oyuncu, ayrıca 2004'ten beri en iyi oyununu sergiledi.

Üçlük rekorunu da es geçmeyen Larkin, 12'de 10 isabetle Andrew Goudelock'ın Fenerbahçe formasıyla yine Bayern Münih'e karşı kırdığı rekora ortak oldu.

Larkin - Micic ortaklığıyla adını zirveye yazdıran Anadolu Efes de üst üste 5 maç kazanarak, son 7 yılın en uzun galibiyet serisini yakaladı.

En son 2012-2013 sezonunda Oktay Mahmuti yönetiminde 7 maç üst üste kazanan lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk kez 5 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Kaynak: TRT SPOR