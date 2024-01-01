Sergen Yalçın ve ekibi yarın Antalya'da

Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Bitexen Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibi, Antalya'da olacak.

Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlandı.

Deneyimli teknik adam sözleşmeye yarın gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalayacak. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

"Hoca ve ekibi yarın Antalya'da"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren Sergen Yalçın ile ilgili açıklama yaptı.

"Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. Yarın inşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi yarın Antalya'da olacak."