Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, 13. haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışa geçmeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Alanya'da görev vereceği isimleri netleştirmeye başladı.

Beşiktaş'ta kelede Ersin olacak. Savunma hattının kanatlarında Rosier ve Umut forma giyecek.

Vida, son haftalardaki formsuz görüntüsü nedeniyle maça yedek başlayabilir. Bu nedenle stoperde Montero-Welinton ikilisinin şans bulma ihtimali yüksek.

Defansın önünde Josef De Souza’nın oynamasına kesin gözle bakılıyor. Hücumun sağını Ghezzal’a emanet edecek olan Sergen Yalçın, solda ise uzun bir yolculuğun ardından takıma dönen Larin’e forma vermeyi planlıyor.

Ancak Kanadalı oyuncunun fiziksel durumu yetersiz ise bu bölgede Kenan da oynayabilir. Orta alanda yer alacak diğer isimlerinse Pjanic ve Oğuzhan olması bekleniyor.

İleri uçta ise Batshuayi’nin sakatlığında Güven Yalçın görev yapacak.