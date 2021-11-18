Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, taraftarları önünde kendi adına yılın son derbisini kazanmayı amaçlıyor.

Dev maç öncesinde Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Fatih Terim'i mutlu etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli Takım'da 2'şer gol atan futbolcularıyla derbinin şifresini çözmeyi planlıyor.

Terim, pazar günkü mücadele öncesinde antrenmanlarda çift forvetli sistem üzerinde duruyor. 68 yaşındaki teknik adam, Halil'i milli takımda olduğu gibi yardımcı forvet olarak kullanacak.

Teknik heyet, Diagne’ye de 11'de şans vererek Senegalli oyuncunun Fenerbahçe savunması ile fiziksel mücadeleye girmesini istiyor.

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu’na da sık sık ceza alanına girerek gol noktalarında bulunması direktifi verdi. Orta sahada Berkan ve Cicaldau ile birlikte Feghouli’nin de hücuma destek vermesi bekleniyor.

Terim görüntülü analizlerle, oyuncularına derbi planını anlatacak. Diğer yandan deneyimli teknik adam, yöneticilerle de bir araya gelerek transferler hakkında bilgi alacak.