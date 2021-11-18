Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor - Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Fırat Aydınus

16.00 Altay-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor - Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe - Halil Umut Meler

22 Kasım Pazar

20.00 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü - Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe - Zorbay Küçük