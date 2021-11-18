Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
20 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor - Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Fırat Aydınus
16.00 Altay-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor - Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe - Halil Umut Meler
22 Kasım Pazar
20.00 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü - Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe - Zorbay Küçük