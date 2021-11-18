Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Basketbolda 3 Türk takımı Avrupa'da parkeye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Erkekler basketbolda 3 Türk takımı Avrupa Kupaları'nda parkeye çıktı. FIBA Avrupa Kupasında Bahçeşehir Koleji Leiden'ı mağlup etti. ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Icrypex rakiplerine yenildi.
Erkekler Basketbol'da 3 temsilcimiz Avrupa Kupaları'nda parkeye çıktı. Günün ilk maçında Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupasında Hollanda ekibi Leiden'ı konuk etti.
Gruptaki son maçına çıkan Bahçeşehir ekibi rakibini 84-61 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak son 16 takım arasına kaldı.
ULEB Avrupa Kupası mücadelesinde ise Frutti Extra Bursaspor, Gran Canaria deplasmanından 85 - 74'lük mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaştı.
İlk yarı ev sahibi ekibin 41-36 üstünlüğü ile tamamlandı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın farkı kapatma çabaları ikinci yarıda sonuç vermedi ve Litvanya ekibi parkeden 82-69 galip ayrıldı.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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