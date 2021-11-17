THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 19 sayı farkla 88-69 malup etti.

Son periyotta farka giden Anadolu Efes, ilk 5 dakikasında sayı yemediği çeyrekte Simon, Beaubois ve Micic'in sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere çıkardı.

Anadolu Efes'ten 4. galibiyet

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, bu periyotta rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin verdi.

Kendilerine inanan 10 bin seyircinin olduğunu ve maça yüksek konsantrasyonla başladıklarını söyleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şunları söyledi:

"Konsantrasyonumuzun çok iyi olduğu bir maçtı. Sadece 6 top kaybı yaptık, bu bizim için çok önemliydi. Topu paylaştık, bu da bize güç verdi. Beaubois'nın eli sıcaktı. Hücumda çok iyi performans sergiledi. Diğer oyuncularımın kaçırdığı bir günde Beaubois'nın elinin sıcak olması bizim için değerliydi. Son çeyrekte iyi performans sergiledik. Savunmada çok iyiydik ve hücumda da iyi performans sergileyerek maçı kazandık."

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 4. galibiyetini alırken, Olympiakos 4. yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 29 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois olurken, Vasilije Micic 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.