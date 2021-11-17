38 yaşındaki defans oyuncusu Dani Alves 5,5 yıl aradan sonra Barcelona'da.

Barcelona'da 2008-2016 tarihleri arasında forma giyen yıldız oyuncu 1 Ocak'tan itibaren oynayabilecek. Alves'in sözleşmesi 1 yıl uzatma opsiyonuyla sezon sonunda bitecek.

Barcelona'ya hiçbir para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini vurgulayan Alves, şunları söyledi:

"Eğer hatırlarsanız burada son kez mikrofonu elime aldığımda, bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmediğimi söylemiştim. Rüya henüz bitmedi, bu yüzden tekrar buradayım. Geçmişte de zor günler oldu. Birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi."