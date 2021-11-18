Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaleci Canberk Yurdakul ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.

Yeşil beyazlı ekip, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek forvet oyuncusu Batuhan Kör ile de 2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Batuhan Kör ile Canberk Yurdakul'a hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.