Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabında Naim Süleymanoğlu'nun 3 olimpiyat, 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğuyla kırdığı 46 dünya rekorunu hatırlatarak, "Efsanemiz Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan birçok spor federasyonu ve kulüp de Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 4. yılı nedeniyle sosyal medyalarından anma mesajı yayımladı.