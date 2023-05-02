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Spor
AA 02.05.2023 11:15

Serena Williams ikinci kez anne olacak

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden ABD'li Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini duyurdu.

Serena Williams ikinci kez anne olacak

Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı New York kentinde düzenlenen Met Gala etkinliğine eşi Alexis Ohanian ile katılan Williams, kırmızı halıda yürüdüğü sırada basına yaptığı açıklamada, "Artık üçümüzü çekin." ifadelerini kullandı.

Eşiyle fotoğraflarını, sosyal paylaşım sitesi TikTok hesabından da paylaşan Williams, galanın organizatörlerinden Anna Wintour'a teşekkür ederek, "Met Gala'ya üçümüzü davet ettiğin için çok heyecanlandık." mesajını yazdı.

İlk çocuğu Olympia'yı 2017 yılında dünyaya getiren 41 yaşındaki Williams, geçen yıl Vogue dergisine yaptığı açıklamada, tenisten uzaklaşarak ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtmişti.

Geçen yıl emekliye ayrılan İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer de Met Gala etkinliğine katılan ünlüler arasında yer aldı.

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