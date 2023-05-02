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Spor
AA 02.05.2023 10:45

Giresunspor ağır yararlı

İstanbulspor'a 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de kalma yarışında büyük yara aldı. Son 3 maçını kaybederek tehlikeli bölgenin 5 puan gerisine düşen yeşil beyazlılar, 7 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe karşısında kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

Giresunspor ağır yararlı

Bitexen Giresunspor ağır yaralı. Yeşil beyazlı ekip kümede kalma mücadelesindeki en büyük rakiplerinden İstanbulspor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Hakan Keleş'in öğrencileri, bu mağlubiyetle tehlikeli bölgenin 5 puan gerisine düştü.

Sezonun ikinci yarısında Karadeniz ekibi için işler yolunda gitmedi. Yeşil beyazlılar son 15 maçında 1 galibiyet 5 beraberlik 9 mağlubiyet aldı.

4 hafta önce sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Çotanaklar, ardından oynadığı 3 maçı da kaybetti.

MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilen Karadeniz temsilcisi, daha sonra evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 boyun eğdi.

Son olarak İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Giresunspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ile birlikte son 3 maçını kaybeden iki takımdan biri oldu.

Yeşil beyazlılar pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

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